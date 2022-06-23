Антон Зиньковский: «Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого в «Спартаке»

рассказал, чего хочет добиться в составе «Спартака».

«Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока в нашей команде. Это, наверное, главная такая цель, общая.

И провести хороший сезон, как можно больше сделать результативных действий, помочь команде. И какие-то свои личные [задачи решить]: нужно постараться занять первое место в списке ассистентов», – сказал полузащитник.

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