Малком, Агаларов, Кассьерра, Захарян, Клаудиньо и Сафонов – в символической сборной РПЛ от РФС («РБ Спорт»)

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Стал известен состав символической сборной сезона РПЛ по версии РФС.

Состав символической сборной, который будет утвержден на сегодняшнем исполкоме РФС, оказался в распоряжении «РБ Спорт».

В сборную сезона РПЛ вошли Матвей Сафонов («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Родригао («Сочи»), Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо (все – «Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Арсен Захарян («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа») и Матео Кассьерра («Сочи»).

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