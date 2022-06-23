Малком, Агаларов, Кассьерра, Захарян, Клаудиньо и Сафонов – в символической сборной РПЛ от РФС («РБ Спорт»)

Стал известен состав символической сборной сезона РПЛ по версии РФС.
Состав символической сборной, который будет утвержден на сегодняшнем исполкоме РФС, оказался в распоряжении «РБ Спорт».
В сборную сезона РПЛ вошли Матвей Сафонов («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Родригао («Сочи»), Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо (все – «Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Арсен Захарян («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа») и Матео Кассьерра («Сочи»).
Дзюба, Сутормин, Агаларов, Бакаев, Джикия, Захарян, Дивеев – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС («РБ Спорт»)