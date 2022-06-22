23 июня состоятся выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова. Для победы требуется 2/3 голосов

23 июня в Москве пройдет отчетно-выборная конференция биатлонистов России (СБР), на которой состоятся выборы президента организации.

На пост претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров, он возглавляет организацию с июля 2020-го. Второй кандидат – вице-президент СБР Алексей Нуждов, с 2015-го он является главой федерации биатлона Московской области.

Конференция пройдет в здании Олимпийского комитета России, начало работы – 11.00 по московскому времени.

Для победы требуется 2/3 голосов делегатов. Если 23 июня никто из кандидатов не наберет необходимое количество голосов (за день могут провести несколько туров), то повторные выборы пройдут в течение двух месяцев после конференции. Тогда для победы будет необходимо простое большинство.

Перед выборами Sports.ru поговорил с обоими кандидатами:

Интервью с Алексеем Нуждовым – «Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку

Интервью с Виктором Майгуровым – Босс нашего биатлона раскрылся в этом интервью: реклама баварских дверей, страх на Камчатке и абсурдная история с загранпаспортом из 90-х

😱 На босса нашего биатлона посыпались жалобы в прокуратуру – обвиняют в растрате и «баснословной зарплате». Мы расспросили обе стороны