Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет причины, контракт не приостановлен

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Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака», Квинси Промес присоединился к команде.

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.

В то же время полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

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