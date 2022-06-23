Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет причины, контракт не приостановлен

Виктор Мозес не прибыл в расположение , присоединился к команде.

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.

В то же время полузащитник в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.