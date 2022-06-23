ЦСКА объявил об уходе Языджи. Клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе

Полузащитник Юсуф Языджи покидает .

Московский клуб объявил, что не договорился с о выкупе хавбека. Игрок провел 12 матчей за ЦСКА и забил восемь мячей.

«Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни.

Моя история в ЦСКА завершилась. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнеров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моем сердце», – сказал Языджи.