ЦСКА объявил об уходе Языджи. Клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе

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Полузащитник Юсуф Языджи покидает ЦСКА.

Московский клуб объявил, что не договорился с «Лиллем» о выкупе хавбека. Игрок провел 12 матчей за ЦСКА и забил восемь мячей.

«Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни.

Моя история в ЦСКА завершилась. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнеров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моем сердце», – сказал Языджи. 

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