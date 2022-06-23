«Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027-го

Полузащитник Антон Зиньковский перешел из в .

Игрок подписал контракт с московским клубом до 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с «Крыльями» хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе.

Полузащитник будет играть за московскую команду под 17-м номером.

Сообщалось, что трансфер Зиньковского обойдется «Спартаку» в 240 миллионов рублей. Хавбек будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц.

В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

Фото: сайт «Спартака»