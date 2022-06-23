«Месси – лучший игрок всех времен. Не забывайте об историческом рекорде: 10 попаданий в каркас в Лиге 1». Эррера о Лео

высказался о первом сезоне в .

«От него требуют 50 голов за сезон. Поэтому, если он их не забивает, люди начинают болтать.

Также не следует забывать, что Лео установил исторический рекорд Лиги 1: он 10 раз попал в каркас! Если бы он забил еще десять голов, можно было бы говорить об очень хорошем сезоне для Лео.

Но, на мой взгляд, он лучший игрок всех времен, это не обсуждается. Теперь я восхищаюсь им еще больше из-за того, с какой скромностью он выполняет свою повседневную работу, всегда улыбается людям.

И Килиан [Мбаппе] может многое извлечь из игры с Лео. Он будет доставлять мяч в нужное место, и Мбаппе со своей скоростью будет выходить один на один с вратарем – он смертоносен в таких ситуациях», – сказал полузащитник «ПСЖ».