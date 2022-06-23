Дзюба, Сутормин, Агаларов, Бакаев, Джикия, Захарян, Дивеев – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС («РБ Спорт»)

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Стал известен список из 33 игроков, которых РФС считает лучшими в прошлом сезоне РПЛ.

Список, который будет утвержден на сегодняшнем исполкоме РФС, оказался в распоряжении «РБ Спорт».

В него попали десять футболистов из «Зенита», пять – из «Динамо», четыре – из «Сочи», по три – из ЦСКА и «Ростова», два – из «Спартака», по одному – из «Краснодара», «Химок», «Крыльев Советов», «Уфы», «Локомотива» и «Урала».

Вратарь: 1. Матвей Сафонов («Краснодар»), 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 3. Илья Лантратов («Химки»).

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА), 2. Алексей Сутормин («Зенит»), 3. Гильермо Варела («Динамо»).

Правый центральный защитник: 1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»), 2. Игорь Дивеев (ЦСКА), 3. Максим Осипенко («Ростов»).

Левый центральный защитник: 1. Родригао («Сочи»), 2. Георгий Джикия («Спартак»), 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»), 2. Сергей Терехов («Сочи»), 3. Данил Круговой («Зенит»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»), 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»), 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Правый центральный полузащитник: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»), 2. Себастьян Шиманьски («Динамо»), 3. Даниил Фомин («Динамо»).

Левый центральный полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»), 2. Вильмар Барриос («Зенит»), 3. Данил Глебов («Ростов»).

Левый полузащитник: 1. Арсен Захарян («Динамо»), 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»), 3. Дмитрий Полоз («Ростов»).

Правый нападающий: 1. Гамид Агаларов («Уфа»), 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), 3. Артем Дзюба («Зенит»).

Левый нападающий: 1. Матео Кассьерра («Сочи»), 2. Иван Сергеев («Зенит»), 3. Эрик Бикфалви («Урал»).

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