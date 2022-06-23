ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

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Международный союз конькобежцев (ISU) не стал показывать российских фигуристов в своей публикации о Международном олимпийском дне.

Праздник отмечается 23 июня. По этому случаю ISU опубликовал фото олимпийских чемпионов Пекина-2022 по фигурному катанию: французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (танцы на льду), китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя (пары) и американца Нэтана Чена (мужское катание).

В женском одиночном турнире на Олимпиаде ранее победила россиянка Анна Щербакова, но вместо нее ISU показал японскую фигуристку Каори Сакамото, ставшую бронзовым призером соревнований.

Также ISU не отметил победителей командного олимпийского турнира, золото в котором завоевала сборная России.

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