Россия поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА, хотя не провела ни одного матча

Позиции сборной России в рейтинге ФИФА улучшились.
Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в списке, хотя не провела ни одного матча. Предыдущая версия рейтинга была опубликована 31 марта, и с тех пор Россия из-за отстранения не провела ни одной игры.
Сборная Бразилии сохранила лидерство в рейтинге ФИФА. Второе место по-прежнему занимает Бельгия, а Аргентина опередила Францию и вышла на 3-е место в списке.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бразилия – 1837,56 очка;
2. Бельгия – 1832,69;
3. Аргентина – 1770,65;
4. Франция – 1764,85;
5. Англия – 1737,46;
6. Испания – 1716,93;
7. Италия – 1713,86;
8. Нидерланды – 1679,41;
9. Португалия – 1678,65;
10. Дания – 1665,47.