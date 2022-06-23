Россия поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА, хотя не провела ни одного матча

Позиции сборной России в рейтинге ФИФА улучшились.

поднялась с 36-го на 35-е место в списке, хотя не провела ни одного матча. Предыдущая версия рейтинга была опубликована 31 марта, и с тех пор Россия из-за отстранения не провела ни одной игры.

сохранила лидерство в рейтинге ФИФА. Второе место по-прежнему занимает Бельгия, а опередила Францию и вышла на 3-е место в списке.

Топ-10 рейтинга :

1. Бразилия – 1837,56 очка;

2. – 1832,69;

3. Аргентина – 1770,65;

4. Франция – 1764,85;

5. Англия – 1737,46;

6. Испания – 1716,93;

7. Италия – 1713,86;

8. Нидерланды – 1679,41;

9. Португалия – 1678,65;

10. Дания – 1665,47.