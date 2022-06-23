Сегодня в Нью-Йорке пройдет драфт НБА-2022

Сегодня в Нью-Йорке на домашней арене «Нетс» «Барклайс-центр» пройдет 76-я в истории церемония драфта НБА. Начало – в 3.00 по московскому времени.

Драфт будет состоять из 58 пиков вместо обычных 60. «Милуоки» и «Майами» были лишены пиков второго раунда за нарушение правила тамперинга.

Первый выбор – у «Орландо», за ним будут выбирать «Оклахома», «Хьюстон» и «Сакраменто».

Драфт НБА-2022

Нью-Йорк, США

Первый раунд

1. Орландо

2. Оклахома

3. Хьюстон

4. Сакраменто

5. Детройт

6. Индиана

7. Портленд

8. Новый Орлеан

9. Сан-Антонио

10. Вашингтон

11. Нью-Йорк

12. Оклахома

13. Шарлотт

14. Кливленд

15. Шарлотт

16. Атланта

17. Хьюстон

18. Чикаго

19. Миннесота

20. Сан-Антонио

21. Денвер

22. Мемфис

23. Филадельфия

24. Милуоки

25. Сан-Антонио

26. Даллас (этого игрока получит «Хьюстон», когда завершат обмен Кристиана Вуда)

27. Майами

28. Голден Стэйт

29. Мемфис

30. Оклахома (этого игрока получит «Денвер», когда завершат обмен Джамайкла Грина)

Драфт НБА-2022. Онлайн

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