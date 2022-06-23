«Хаас» не смог бы рассчитаться с Мазепиным из-за санкций (RN365)

Команда «Хаас», разорвавшая контракт с , не смогла бы выплатить экс-пилоту «Формулы-1» задолженность, если бы таковая существовала.

Мазепин ранее сообщил, что подал в суд на бывшую команду за невыплату зарплаты.

Трудности с переводом денег связаны с санкциями, утверждает RacingNews365.com со ссылкой на высокопоставленного сотрудника «Хааса». Источник издания рассказал, что на самом деле команде должен «Уралкалий», компания отца Мазепина, однако контракт с титульным спонсором был расторгнут из-за репутационных опасений.

Даже если бы «Хаас» задолжал Мазепину, команда не смогла бы рассчитаться из-за санкций, сообщил источник. В марте Никиту и его отца Дмитрия включили в санкционные списки ЕС и Великобритании.

Мазепин подал в суд на «Хаас»: «Команда не выплатила задолженность по зарплате»

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