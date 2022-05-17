В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости

1. Россия и Беларусь не допущены к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

2. «Матч ТВ» вместо нападающего Артема Дзюбы вывел в эфир другого человека и спросил о будущем в «Зените». Впоследствии канал извинился, также с извинениями выступил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

3. «Арсенал» внезапно впервые за 4 года проиграл «Ньюкаслу» и завис в 2 очках от зоны Лиги чемпионов перед последним туром АПЛ. «Канониры» точно не попадут в ЛЧ при победе «Тоттенхэма» над «Норвичем», а при ничьей «шпор» команде Артеты надо выиграть с фантастической разницей в 16 мячей у «Эвертона»! Зато «Челси» вышел в Лигу чемпионов благодаря этой осечке соседей по Лондону.

4. «Ювентус» упустил победу над «Лацио» на 96-й минуте (2:2), «Фиорентина» Кокорина пропустила 4 мяча от «Сампдории» (Александр по традиции смотрел матч с лавки), а «Лацио» квалифицировался в Лигу Европы в первом сезоне Сарри.

5. Хавбек «Блэкпула» Джейк Дэниэлс стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании.

6. «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом».

7. НХЛ не позволит россиянину привезти Кубок Стэнли в страну в случае победы его команды.

8. «Реал» закрыл сделку по переходу форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на прошлой неделе, утверждает Marca. Впрочем, The Athletic пишет, что Мбаппе не подписал контракт с «Реалом», а лишь согласовал его условия. «ПСЖ» еще пытается переубедить игрока.

9. Кубинская волейболистка Айлама Монталво покинет «Уралочку». Ранее она стала жертвой расистского скандала.

10. Допинг-дело фигуристки Камилы Валиевой не планируют рассматривать на заседаниях WADA в Каире 18 и 19 мая.

11. «Спартак» проведет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта.

12. «Зенит» предложил Артему Дзюбе контракт на год со снижением зарплаты в 3 раза. Форвард отказался и думает о переходе в другой клуб РПЛ. Также пишут, что игрок склоняется к переходу в «Фенербахче».

13. Союз биатлонистов России утвердил составы групп для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. Светлана Миронова, Кристина Резцова и Лариса Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп. Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова.

14. Кристофер Нкунку признан игроком сезона Бундеслиги. У хавбека «Лейпцига» 20 голов и 13 ассистов за 34 игры.

15. Скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный тренер СССР Владимир Янко.

16. Новости НХЛ. Российский вратарь Ярослав Аскаров подписал трехлетний контракт с «Нэшвиллом». «Айлендерс» назначили главным тренером Лэйна Ламберта, ассистента Барри Троца, а «Вегас» уволил Питера Дебура.

17. Фанаты «Спартака» не прервут бойкот матчей ради финала Кубка: «Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы».

18. Британские власти опасаются, что сделка по продаже «Челси» сорвется из-за нежелания Романа Абрамовича согласовать ее структуру.

19. Глава Федерации спорта ЛГБТ во Франции обвинил Идриссу Гуйе в гомофобии и призвал «ПСЖ» наказать его. Хавбек отказался играть из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией.

20. «Реал» показал домашнюю форму с воротником и фиолетовыми полосами. Дизайн «отражает великую историю клуба».

Цитаты дня.

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«Арсенал» обшпорился по полной». Линекер о поражении «канониров» от «Ньюкасла»

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