Первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании стал хавбек «Блэкпула» Дэниэлс

Полузащитник «Блэкпула» Джейк Дэниэлс признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он стал первым действующим профессиональным футболистом в Великобритании, совершившим каминг-аут.

Также это первый случай в Великобритании среди профессиональных футболистов-мужчин после Джастина Фашану, который в 1990 году признался, что он гей.

«Я долго обдумывал этот шаг и понимаю, что время пришло. Я готов быть собой, освободиться и обрести уверенность.

Я много лет жил во лжи. Я думал, что стану старше и найду себе девушку, все изменится, все будет хорошо. Но по мере взросления понимаешь, что просто не можешь измениться. Это так не работает. Раньше я не был готов, но теперь не хочу продолжать лгать.

Я спрашивал себя, стоит ли дождаться завершения карьеры. Среди профессиональных футболистов в этой стране сейчас нет открытых геев. Но я понял, что тогда мне придется врать много лет, что я не смогу быть собой.

Я сообщил обо всем семье, клубу, партнерам по команде, и стресс, влиявший на мое психическое здоровье, исчез. Теперь я просто уверен в себе и рад, что могу быть собой.

И поддержка «Блэкпула» невероятна. Я чувствую себя в безопасности в этой команде. Партнеры поддерживают меня, задают множество вопросов, они прекрасно отреагировали. О большем я и просить не мог. Капитан сказал, что гордится мной. Это много для меня значит.

Сумасшедший год. Я только заключил профессиональный контракт. Я забил 30 голов в этом сезоне [за молодежную команду] и успел выйти на замену в матче Чемпионшипа. А теперь решил сделать каминг-аут.

Когда начался сезон, я хотел проявить себя как игрок и, думаю, сумел это сделать. Так что каминг-аут был последним шагом, который мне нужно было сделать. Теперь люди в курсе. Я могу быть собой, и это невероятно», – сказал Дэниэлс.

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