77-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до конца года
Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао.
77-летний специалист воспользовался опцией продления соглашения и останется главным тренером Кюрасао до конца текущего года.
Таким образом, Адвокат проведет еще как минимум шесть матчей в рамках квалификации к чемпионату мира.
Нидерландский тренер возглавил сборную Кюрасао в январе 2024 года. На минувшем кубке КОНКАКАФ его команда выбыла на стадии группового этапа, заняв третье место в группе с Канадой, Гондурасом и Сальвадором.
С 2006 по 2009 годы Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл Кубок УЕФА в 2008 году и становился чемпионом России. С 2010 по 2012 годы работал со сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NOS
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