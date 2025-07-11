77-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до конца года

Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао.

77-летний специалист воспользовался опцией продления соглашения и останется главным тренером Кюрасао до конца текущего года.

Таким образом, Адвокат проведет еще как минимум шесть матчей в рамках квалификации к чемпионату мира.

Нидерландский тренер возглавил сборную Кюрасао в январе 2024 года. На минувшем кубке КОНКАКАФ его команда выбыла на стадии группового этапа, заняв третье место в группе с Канадой, Гондурасом и Сальвадором.

С 2006 по 2009 годы Адвокат возглавлял «Зенит », с которым выиграл Кубок УЕФА в 2008 году и становился чемпионом России. С 2010 по 2012 годы работал со сборной России.