Глава Федерации спорта ЛГБТ во Франции обвинил Гуйе в гомофобии и призвал «ПСЖ» наказать его. Хавбек отказался играть из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией

Хавбека «ПСЖ» Идриссу Гуйе призвали наказать за отказ от поддержки ЛГБТ.

Полузащитник не захотел играть с (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

Гуйе уже пропускал аналогичный матч в 2021 году – тогда объяснил его отсутствие проблемами с желудком.

Эрик Арассус, президент Французской спортивной федерации ЛГБТ, в которую входят около 6 тысяч спортсменов разных уровней, считает, что за такое поведение Гуйе стоит дисквалифицировать.

«Это прекрасный игрок, мы признаем его талант, но вопросы религии не должны вмешиваться в спорт. Гомофобия в спорте неприемлема. Все во Франции приняли участие в таком матче, его партнеры по команде – в том числе. Только он не сыграл. Важно, чтобы был наказан. Его клуб обязан сделать это.

Когда мы видим, что игрок выдумывает всякие причины, а сначала это был псевдо-гастроэнтерит, то осознаем, что это гомофия. И его клуб, и лига позволяют такому происходить. Это наносит огромный вред.

Важно, чтобы «ПСЖ» наказал Гуйе. Возможно, ему придется пройти образовательные курсы по вопросам, связанным с ЛГБТ. Это не религиозная проблема. Люди его религии участвуют в таких мероприятиях. За гомофобию сейчас можно наказать по закону.

Невозможно понять, как в 2022 году футболист может обладать такой славой, а особенно – в Париже, городе, который открыт к представителям ЛГБТ», – сказал Арассус.

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