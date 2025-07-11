Видаль о том. как пьяным разбил Ferrari в 2015-м: «Это сильно изменило мой образ жизни и мышления. Меня могли выгнать из сборной, но поставили в старт – это стало хорошим подспорьем»

Артуро Видаль рассказал, как на него повлияла автомобильная авария в 2015 году.

Во время выступления сборной Чили на Кубке Америки-2015 полузащитник воспользовался возможностью посетить казино Монтичелло с семьей и друзьями благодаря уступке тренерского штаба Хорхе Сампаоли. Находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, игрок разбил свой автомобиль Ferrari. Несмотря на это, он остался в национальной команде, которая впоследствии выиграла турнир.

«Перейти от ситуации, когда со мной или Марите в тот момент могло случиться что угодно, к игре два дня спустя – это непросто, но болельщики подарили мне свою любовь. Да, многим это не понравилось, но многие поддержали меня в тот момент.

Вдобавок ко всему, я был в сборной, боролся, и со мной случилось такое... Могло случиться что-то и похуже, если бы меня выгнали из моей команды, и моя карьера была бы закончена. Было много мыслей, но два дня спустя я был в восторге от любви болельщиков на стадионе, и это было чудесно.

Это сильно изменило мой образ жизни и мышления, поэтому я всегда был благодарен сборной и всегда остаюсь с ней из-за этого.

Именно в этот момент во мне возросло желание и уверенность в том, что этот трофей должен достаться нам. Я многому научился на своих ошибках, и это был один из самых сложных моментов в моей карьере.

Самым важным событием для меня стало попадание в стартовый состав [против Боливии], потому что мне показали, что верят в меня, ведь я верил в них годом ранее, когда рисковал своей карьерой на чемпионате мира. Они рискнули и поставили меня в стартовый состав, это было очень хорошим моральным подспорьем для меня.

Это был отличный опыт, и вот тогда-то и наступили трудные матчи, в которых нужно быть сосредоточенным и настроенным на победу и завоевание трофея. Думаю, если бы я не выходил в стартовом составе, удар был бы гораздо сильнее», – рассказал полузащитник «Коло-Коло» в своей программе El Reinado на ютубе.