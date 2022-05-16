💥 Россия и Беларусь не допущены к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов

Россия и Беларусь не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов.

Обе страны не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр.

Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК). Тендерные документы принимались до 25 апреля.

В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?