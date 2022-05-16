«Матч ТВ» вместо Дзюбы вывел в эфир другого человека и спросил о будущем в «Зените»

«Матч ТВ» вывел в эфир постороннего человека, представив его Артемом Дзюбой.
В эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» сегодня обсуждали будущее форварда, который может покинуть «Зенит» летом.
В ходе обсуждения ведущий Артем Анисимов решил позвонить Дзюбе и набрал номер, который был сохранен в телефоне.
– Алло, Артем, здравствуйте, это Артем Анисимов, программа «Есть тема!» на «Матч ТВ». Мы в прямом эфире сейчас. Артем, скажите, пожалуйста, хочется о вашем будущем узнать. Где вас все-таки ждать в следующем сезоне?
– Будущее будет светлое и прекрасное.
– А где и в каком клубе оно будет?
– В каком клубе оно будет... Не знаю, наверное, по боям без правил, М-1, – сказал неизвестный человек.
Спустя некоторое время Анисимов признал, что человек, с которым он общался в прямом эфире, не был форвардом «Зенита».
«Перед тем, как мы уйдем на рекламу, я должен сказать, что наши люди, наши агенты провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона – он постоянно это делает.
И, как я понимаю, все-таки не Дзюба с нами разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию», – сказал ведущий.
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