«Матч ТВ» вместо Дзюбы вывел в эфир другого человека и спросил о будущем в «Зените»

«Матч ТВ» вывел в эфир постороннего человека, представив его .

В эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» сегодня обсуждали будущее форварда, который может покинуть летом.

В ходе обсуждения ведущий Артем Анисимов решил позвонить Дзюбе и набрал номер, который был сохранен в телефоне.

– Алло, Артем, здравствуйте, это Артем Анисимов, программа «Есть тема!» на . Мы в прямом эфире сейчас. Артем, скажите, пожалуйста, хочется о вашем будущем узнать. Где вас все-таки ждать в следующем сезоне?

– Будущее будет светлое и прекрасное.

– А где и в каком клубе оно будет?

– В каком клубе оно будет... Не знаю, наверное, по боям без правил, М-1, – сказал неизвестный человек.

Спустя некоторое время Анисимов признал, что человек, с которым он общался в прямом эфире, не был форвардом «Зенита».

«Перед тем, как мы уйдем на рекламу, я должен сказать, что наши люди, наши агенты провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона – он постоянно это делает.

И, как я понимаю, все-таки не Дзюба с нами разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию», – сказал ведущий.

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