В женском футболе будет побит трансферный рекорд: «Арсенал» выкупит у «Ливерпуля» Оливию Смит за 1 млн фунтов
«Арсенал» побьет трансферный рекорд в женском футболе.
«Канониры» согласовали переход 20-летней нападающей «Ливерпуля» Оливии Смит за 1 миллион фунтов. Футболистка должна пройти медобследование на этой неделе.
Это будет самый крупный трансфер в истории женского футбола. Предыдущий рекорд был установлен в январе – «Челси» заплатил «Сан-Диего Уэйв» 890 тысяч фунтов (1,1 млн долларов) за Наоми Гирму.
Кто выиграет Суперкубок России?1729 голосов
Краснодар
ЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости