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В женском футболе будет побит трансферный рекорд: «Арсенал» выкупит у «Ливерпуля» Оливию Смит за 1 млн фунтов

«Арсенал» побьет трансферный рекорд в женском футболе.

«Канониры» согласовали переход 20-летней нападающей «Ливерпуля» Оливии Смит за 1 миллион фунтов. Футболистка должна пройти медобследование на этой неделе.

Это будет самый крупный трансфер в истории женского футбола. Предыдущий рекорд был установлен в январе – «Челси» заплатил «Сан-Диего Уэйв» 890 тысяч фунтов (1,1 млн долларов) за Наоми Гирму.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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