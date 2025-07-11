Модрич о Пересе: «Он всегда относился ко мне по-особенному. Это проявилось в моем последнем матче – я никогда раньше не видел, чтобы президент плакал»
Лука Модрич рассказал, что Флорентино Перес плакал из-за его ухода из «Реала».
«Президент был очень важным человеком для меня, прежде всего потому, что именно он привел меня сюда. С того самого момента он всегда проявлял ко мне особую симпатию, всегда очень хорошо ко мне относился.
Сейчас я могу это сказать: он относился ко мне по-особенному. Это проявилось в моем последнем матче – я никогда раньше не видел, чтобы президент плакал», – сказал покидающий «Реал» полузащитник.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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