Модрич о Пересе: «Он всегда относился ко мне по-особенному. Это проявилось в моем последнем матче – я никогда раньше не видел, чтобы президент плакал»

Лука Модрич рассказал, что Флорентино Перес плакал из-за его ухода из «Реала».

«Президент был очень важным человеком для меня, прежде всего потому, что именно он привел меня сюда. С того самого момента он всегда проявлял ко мне особую симпатию, всегда очень хорошо ко мне относился.

Сейчас я могу это сказать: он относился ко мне по-особенному. Это проявилось в моем последнем матче – я никогда раньше не видел, чтобы президент плакал», – сказал покидающий «Реал » полузащитник.