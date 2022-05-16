Нкунку признан игроком сезона Бундеслиги. У хавбека «Лейпцига» 20 голов и 13 ассистов за 34 игры

Полузащитник признан игроком сезона-2021/22 в Бундеслиге.

Выбор осуществлялся на основе голосов болельщиков (40%), представителей клубов (30%) и экспертов (30%).

24-летний футболист за 34 тура забил 20 мячей (топ-5 лиги) и отдал 13 голевых передач (топ-3 лиги). По совокупности результативных действий он уступил только форварду Роберту Левандовскому – у игрока «Баварии» 35 голов и 3 ассиста.

Нкунку установил рекорд по количеству наград игроку месяца – он получил призы за октябрь, февраль, март и апрель.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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