«Матч ТВ» про эфир о Дзюбе: «Приносим извинения Артему и всем, кого ввели в заблуждение»

извинился за сегодняшний эфир, в котором обсуждали .

Сегодня на телеканале обсуждали будущее форварда «Зенита». Ведущий Антон Анисимов решил позвонить Дзюбе, но трубку взял другой человек, которому задали два вопроса о будущем Артема в «Зените».

«Все говорят о том, куда перейдет Дзюба. Попробовали дозвониться и спросить напрямую у Артема в ток-шоу «Есть тема!», но трубку взял не он.

Уже в эфире выяснилось, что Дзюба поменял номер, и Антону Анисимову ответил не нападающий . Перед уходом на рекламу ведущий предупредил, что цитаты спикера не принадлежат Артему.

Приносим извинения Артему и всем, кого ввели в заблуждение», – сказано в сообщении канала.

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