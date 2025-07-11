Червиченко об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Нужно проверять другие клубы и судей на предмет коррупции. Это шанс на очищение нашего футбола и его прогресс»
Андрей Червиченко считает справедливым исключение «Торпедо» из РПЛ.
«Решение РФС справедливое. Насколько мне известно, правоохранительные органы предоставили футбольному руководству достаточно доказательств противоправных действий менеджеров «Торпедо». РФС пришлось принимать решение в авральном режиме. Другого выхода не было.
Надеюсь, вслед за руководителями клуба органы возьмутся и за судей. Чтобы всем было неповадно заниматься такими вещами. Возможно, этим занимается не одно «Торпедо». И нужно проверять другие клубы и судей на предмет подобной коррупции. Но хорошо, что уже есть прецедент. Это дает шанс на очищение нашего футбола и его прогресс», – сказал бывший владелец «Спартака».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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