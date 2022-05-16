Пол Мерсон: «Ливерпуль» может обыграть «Саутгемптон» хоть 55:0, шансов на титул нет. Но его успехи поражают – пропасть между его составом и «Ман Сити» огромная»

уверен в том, что чемпионом Англии останется .

«Ливерпуль» может обыграть хоть 55:0, это уже не имеет значения. У него нет шансов на чемпионство.

«Манчестер Сити» нужно обыграть «Астон Виллу» дома в последнем туре – на такие условия согласится любой в миллионе случаев из миллиона. В конце сезона можно просить только об этом – чтобы все было в твоих руках перед домашним матчем.

«Манчестер Сити» набрал очень важное очко в игре с «Вест Хэмом» (2:2) и выиграет турнир. Но это была отличная гонка с постоянным давлением друг на друга. Теряешь хоть очко – тебе конец. «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Тоттенхэмом», и на этом для него все закончилось даже за три тура до конца. Этот матч всегда казался банановой кожурой, на которой можно поскользнуться.

Я не знаю, что еще мог сделать «Ливерпуль». Он выиграл два кубковых финала, вышел в еще один финал и претендует на победу в перед последним туром. Самое сложное – выиграть чемпионат, в котором 38 туров и который растянут на 9 месяцев. И то, что они сделали в этом чемпионате, просто поражает – ведь состав не такой глубокий.

Не сочтите за неуважение, но у вас в финале Кубка Англии выходит Джеймс Милнер. Ему 37 лет. Это не то же самое, что выход Гюндогана, Бернарду Силвы или Мареза.

Между составами команд огромная пропасть, и потому успехи поражают еще сильнее», – отметил бывший форвард «Арсенала».

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