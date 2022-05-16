«Арсенал» не попадет в ЛЧ при победе «Тоттенхэма» над «Норвичем». При ничьей «шпор» команде Артеты надо выиграть с разницей в 16 мячей у «Эвертона»

Шансы «Арсенала» на выход в чемпионов уменьшились.

Сегодня «канониры» проиграли (0:2) в матче 37-го тура .

Команда Микеля Артеты осталась на пятом месте в таблице с 66 очками. на 2 балла отстает от , занимающего четвертое, лигочемпионское, место с 68 очками.

В последнем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Норвичем», «Арсенал» примет «Эвертон». «Шпоры» гарантированно займут 4-е место и выйдут в Лигу чемпионов, если победят. Если команда Антонио Конте сыграет вничью, а «Арсенал» выиграет, тогда будет считаться разница мячей: у «Тоттенхэма» сейчас +24 (64:40), у «Арсенала» – +9 (56:47). В этом случае «канонирам» надо будет победить с разницей в 16 мячей.

«Арсенал» гарантированно станет четвертым, если обыграет «Эвертон», а «Тоттенхэм» проиграет «Норвичу».

«Норвич» уже потерял место в АПЛ, а «Эвертон» еще не обеспечил себе прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. При этом у «Эвертона» две игры в запасе: 19 мая «ириски» сыграют с «Кристал Пэлас» и в случае победы обезопасят себя от вылета перед заключительным туром.

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