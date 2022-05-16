Максимилиано Кофрие: «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Нам по силам обыгрывать «Зенит»

уверен, что «Спартак» готов бороться за победу в РПЛ.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Все возможно», – сказал защитник красно-белых.

Вчера «Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), досрочно оформившим чемпионство после победы над «Локомотивом» (3:1) 30 апреля.

Сейчас московский клуб занимает 10-е место в таблице , набрав 38 очков в 29 турах.

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