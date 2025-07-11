Худяков упал с велосипеда по пути на тренировку и повредил запястье. Вратарь «Штурма» пропустит несколько недель
Даниил Худяков травмировал запястье, упав с велосипеда.
Как передает пресс-служба «Штурма», в среду российский вратарь повредил запястье после падения с велосипеда по пути на тренировку и выбыл на несколько недель.
На следующий день Худяков вернулся в Грац, где перенес операцию.
В прошлом сезоне чемпионата Австрии 21-летний Худяков сыграл два матча (один на ноль) – это был его первый сезон за «Штурм». Ранее он выступал за «Локомотив».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Штурма»
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