Худяков упал с велосипеда по пути на тренировку и повредил запястье. Вратарь «Штурма» пропустит несколько недель

Даниил Худяков травмировал запястье, упав с велосипеда.

Как передает пресс-служба «Штурма », в среду российский вратарь повредил запястье после падения с велосипеда по пути на тренировку и выбыл на несколько недель.

На следующий день Худяков вернулся в Грац, где перенес операцию.

В прошлом сезоне чемпионата Австрии 21-летний Худяков сыграл два матча (один на ноль) – это был его первый сезон за «Штурм». Ранее он выступал за «Локомотив».