«Лацио» квалифицировался в Лигу Европы в первом сезоне Сарри

«Лацио» добился права выступать в Лиге Европы в следующем сезоне.
Римляне сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2) в 37-м туре Серии А и теперь не смогут упасть в таблице ниже шестого места. Сейчас они идут на пятой строчке с 63 очками, опережая «Рому» на 3 балла, но уступая ей по личным встречам. «Фиорентина», занимающая седьмую строчку, набрала 59 очков.
«Лацио» проводит первый сезон под руководством Маурицио Сарри. В прошлом году команда стала шестой и тоже попала в Лигу Европы.
В последнем туре «Лацио» примет «Верону», «Рома» встретится с «Торино» в гостях.
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