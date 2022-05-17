«Лацио» квалифицировался в Лигу Европы в первом сезоне Сарри

«Лацио» добился права выступать в в следующем сезоне.

Римляне сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2) в 37-м туре Серии А и теперь не смогут упасть в таблице ниже шестого места. Сейчас они идут на пятой строчке с 63 очками, опережая «Рому» на 3 балла, но уступая ей по личным встречам. «Фиорентина», занимающая седьмую строчку, набрала 59 очков.

«Лацио» проводит первый сезон под руководством . В прошлом году команда стала шестой и тоже попала в Лигу Европы.

В последнем туре примет «Верону», встретится с «Торино» в гостях.

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