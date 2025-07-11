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Мусаев о проблемах «Краснодара» с логистикой: «Если есть выбор между нами и местом, где работает аэропорт, футболист выберет более комфортные условия. Знаю такие случаи. Играем и не ноем»

Мурад Мусаев высказался о проблемах «Краснодара» с логистикой из-за закрытия аэропорта.

— Насколько часто срывается чей-то трансфер, когда игрок узнает о нынешней краснодарской логистике? О четырех с половиной часах на автобусе до аэропорта Ставрополя, пяти с половиной — до Минеральных Вод?

— Этот вопрос лучше задать Владимиру Леонидовичу (Хашиг, гендиректор клуба — прим. ред.). Все переговоры замыкаются на нем. Но думаю, что, если есть выбор между нами и местом, где работает аэропорт, футболист выберет более комфортные условия. Знаю такие случаи. 

Более того, уверен, что многие переговоры, которые срываются по этой или другим причинам на раннем этапе, до меня просто не доходят. Да мне это и не нужно. Когда есть какой-то игрок на подходе, мне об этом говорят.

— Не считали, сколько лишних тысяч километров по сравнению с московскими клубами «Краснодар» проехал за сезон и сколько лишних дней провел вне дома? Вы же выезжаете за два дня до выездного матча, а если два выезда подряд, то домой не заезжаете. Это же очень тяжело и дает соперникам большой гандикап.

— Стараемся об этом много не говорить, более того, никогда внутри это не обсуждаем. Мы приняли этот факт — аэропорт закрыт. И если начнем жалеть себя и постоянно на это жаловаться: «О, как нам тяжело!» — то будет еще тяжелее. 

Чемпионат идет, аэропорта нет, добираемся вот так. Делаем необходимые процедуры, подстраиваем тренировочный процесс. Играем и не ноем, – сказал тренер «Краснодара».

Кто выиграет Суперкубок России?1724 голоса
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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