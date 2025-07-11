Директор «Торпедо» Синяев о решении играть в Первой лиге: «Еще не получили ответа от совета директоров клуба. Сегодня он будет»

Гендиректор «Торпедо» не подтвердил информацию о решении клуба играть в Первой лиге.

Сообщалось , что после исключения из РПЛ черно-белые воспользовались возможностью заявиться в турнир рангом ниже при желании нового руководства клуба и планируют играть на «Арене Химки».

— Правильно ли понимаем, что «Торпедо» донесло все документы в ФНЛ и РФС и уже точно сыграет в Первой лиге в предстоящем сезоне?

— Еще ответа от совета директоров клуба не получили на этот счет. Им принимать решение. Думаю, сегодня оно будет.

— Получается, на эту минуту как ситуация обстоит?

— Мы готовы ко всем событиям. Ждем.

— Все документы готовы? Просто нужно финальное решение совета директоров? Тем более что в ФНЛ говорили о готовности принять снова клуб.

— Все верно, да, — сказал Сергей Синяев.

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