Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп

Правление Союза биатлонистов России утвердило составы групп женской сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (Мекрюкова), Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова. Резерв – Анастасия Батманова и Тамара Дербушева.

Группа Артема Истомина: , , , Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина.

и не вошли в состав групп. Ранее сообщалось, что они хотели бы готовиться самостоятельно.