Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп

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Правление Союза биатлонистов России утвердило составы групп женской сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. 

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (Мекрюкова), Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова. Резерв – Анастасия Батманова и Тамара Дербушева.  

Группа Артема Истомина: Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина.

Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина не вошли в состав групп. Ранее сообщалось, что они хотели бы готовиться самостоятельно. 

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