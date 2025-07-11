«Торпедо» начнет сезон в Первой лиге и планирует играть на «Арене Химки» («Матч ТВ»)

«Торпедо» после исключения из РПЛ начнет сезон в Первой лиге.

Ранее РФС оставил возможность черно-белым заявиться в ФНЛ или в турнир рангом ниже при желании нового руководства клуба.

В итоге «Торпедо» сделало выбор в пользу Первой лиги, планируя заявить «Арену Химки » в качестве домашнего стадиона, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, московский клуб в положенный срок отправил все документы в ФНЛ и РФС для прохождения ускоренной процедуры лицензирования в ФНЛ.

РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно