Шченсны о Ямале: «Не вижу в его поведении никаких красных флагов. Кто-то скажет, что Неймар мог достичь большего, будь у него другое отношение. Но тогда он не был бы тем Неймаром»

Войчех Шченсны порассуждал о сравнениях Ламина Ямаля с Неймаром.

«Я верю, что у каждого свой путь, и на сегодняшний день я не вижу в поведении Ламина Ямаля никаких красных флагов. Я считаю, что его отношение к футболу, к жизни и делает его тем игроком, каким он является. Это как с темпераментом – его невозможно изменить.

Кто-то сегодня может сказать, например, что Неймар мог бы достичь гораздо большего в футболе, если бы у него было другое отношение. Но если бы у Неймара было другое отношение к футболу и к жизни, он не был бы тем самым Неймаром, который устраивает шоу на поле.

Я считаю, что на таких людей не стоит оказывать чрезмерного давления. Наоборот – нужно быть внимательными и дать им возможность получать удовольствие от футбола. Их радость заразительна – не только для партнеров по команде, но и для миллионов людей по всему миру, которые вот-вот влюбятся в футбол.

Думаю, это скорее задача окружения Ямаля, а не его самого. Парню всего 17 лет – он имеет право, и возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки. Главное – чтобы эти ошибки не имели серьезных последствий. Его окружение наверняка будет играть в этом важную роль», – сказал голкипер «Барселоны» в эфире канала Foot Truck.

Ямаль готовит празднование 18-летия вместе с Нико Уильямсом – приглашены IShowSpeed, певица Bad Gyal и другие музыканты. На вечеринке запретят пользоваться мобильными телефонами