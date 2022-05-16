«Реал» закрыл сделку по переходу из .

Как пишет Marca, на прошлой неделе мадридский клуб и нападающий окончательно договорились о переходе.

Отмечается, что на протяжении всего сезона «Реал» через доверенных людей убеждал Мбаппе присоединиться к клубу, при этом прямых контактов между ними не было – Килиан избегал их, хотя с 1 января имел право общаться с «Реалом» и любым другим клубом.

В понедельник и во вторник, когда Мбаппе находился в Мадриде, генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес отменил все ранее запланированные встречи. В частности, агентов других футболистов уведомили о переносе их встреч с Санчесом. Это время гендиректор потратил на то, чтобы окончательно согласовать все с Мбаппе.

«Реал» не станет сообщать о переходе форварда до тех пор, пока он сам не объявит об этом.

Мбаппе подпишет 5-летний контракт с «Мадридом». Его зарплата в «Реале» будет гораздо ниже той, что предлагал ему «ПСЖ». Сообщалось, что Мбаппе будет зарабатывать 25 млн евро в год после уплаты налогов.

Вчера Мбаппе объявил, что сообщит о решении по будущему до сбора сборной Франции, который начнется 28 мая.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 36 голов и отдал 21 передачу в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до июня этого года.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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