«Реал» показал домашнюю форму с воротником и фиолетовыми полосами. Дизайн «отражает великую историю клуба»

Мадридский показал домашнюю форму на сезон-2022/23.

Основной цвет комплекта – белый, полосы на плечах выполнены в фиолетовом цвете. У футболки есть воротник, на котором тоже есть фиолетовые элементы.

Как пишет пресс-служба «Реала», комплект, подготовленный компанией adidas, отражает великую историю клуба. Кроме того, на него нанесен специальный логотип в честь 120-летия «Реала».

Фото: сайт «Реала»

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