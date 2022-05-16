Мбаппе не подписал контракт с «Реалом», но согласовал его условия. «ПСЖ» еще пытается переубедить форварда (The Athletic)

Переход форварда в пока не подтвержден необходимыми бумагами.

По сведениям The Athletic, француз согласовал условия контракта с мадридцами, но документы еще не подписывал. Он покинет в качестве свободного агента этим летом.

Отмечается, что парижский клуб все еще пытается переубедить Мбаппе.

В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий провел 34 игры и забил 25 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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