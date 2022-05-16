«Спартак» проведет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта.

«Спартак» проведет следующий сезон в форме от , несмотря на разрыв контракта.

Об этом сообщил генеральный директор московского клуба .

– Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте.

– Доиграете ли вы следующий сезон в Nike?

– Конечно, – сказал Мележиков.

Ранее коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов сообщил, что форма следующего сезона и ретро-комплект уже изготовлены.

Nike делала форму «Спартака» с 2005-го, но уходит из-за бана в еврокубках. Держите топ-7 комплектов

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