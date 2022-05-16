«Спартак» проведет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта.
Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков.
– Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте.
– Доиграете ли вы следующий сезон в Nike?
– Конечно, – сказал Мележиков.
Ранее коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов сообщил, что форма следующего сезона и ретро-комплект уже изготовлены.
Nike делала форму «Спартака» с 2005-го, но уходит из-за бана в еврокубках. Держите топ-7 комплектов
Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб