«Спартак» проведет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Nike игровая форма стиль Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» проведет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта.

Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков.

– Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте.

– Доиграете ли вы следующий сезон в Nike?

– Конечно, – сказал Мележиков.

Ранее коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов сообщил, что форма следующего сезона и ретро-комплект уже изготовлены.

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