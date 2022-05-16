«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

«Спартак» не станет обращаться в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 29-го тура с (1:1).

«Зенит» сравнял счет на 93-й минуте игры. Андрей Мостовой реализовал пенальти, назначенный арбитром встречи Павлом Кукуяном.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», – сказал глава пресс-службы московского клуба .

Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб