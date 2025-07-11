У Эндрика рецидив травмы бедра. Форвард «Реала» пропустит несколько недель
У Эндрика случился рецидив мышечной травмы.
Нападающий «Реала» получил травму задней поверхности бедра в последнем матче Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Из-за этого он не принял участия в клубном чемпионате мира. Однако бразилец прилетел в США, а в понедельник он участвовал в части тренировки с командой перед матчем с «ПСЖ» (0:4).
Однако недавно игрок столкнулся с рецидивом травмы, из-за которой, как ожидается, пропустит несколько недель, сообщает The Athletic.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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