Ямаль готовит празднование 18-летия вместе с Нико Уильямсом – приглашены IShowSpeed, певица Bad Gyal и другие музыканты. На вечеринке запретят пользоваться мобильными телефонами

Ламин Ямаль готовит масштабное празднование 18-летия.

Вингер «Барселоны» хочет с размахом отметить свое совершеннолетие, которое наступит 13 июля. Он планирует устроить праздник, который «войдет в историю».

Как сообщает Radio Marca и другие испанские источники, торжество состоится в субботу вечером, 12 июля. В нем примут участие многие известные спортсмены, мировые знаменитости и артисты. Среди них будет Bad Gyal – каталонская певица, у которой с Ламином сложились «доверительные отношения» , а также музыканты Duki, Bizarrap и Ozuna. Также о получении приглашения сообщал ютубер IShowSpeed.

Ожидается , что вместе с Ямалем день рождения отпразднует вингер «Атлетика » и сборной Испании Нико Уильямс, родившийся как раз 12 июля.

Место проведения вечеринки будет полностью засекречено. Ходили слухи, что она может пройти на Ибице, но, как подтвердил журналист Виктор Наварро, праздник будет организован в Барселоне. Это обусловлено необходимостью возвращения игроков «блауграны» на базу уже на следующий день.

Кроме того, отмечается, что на мероприятии будут запрещены мобильные телефоны.