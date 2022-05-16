«Зенит» предложил Дзюбе контракт на год со снижением зарплаты в 3 раза. Форвард отказался и думает о переходе в другой клуб РПЛ («Р-Спорт»)

Артем Дзюба отказался снижать зарплату в «Зените».
Сине-бело-голубые предложили форварду контракт сроком на год с понижением зарплаты в три раза, однако Дзюба не согласен на такие условия.
Сейчас нападающий думает о переходе в другой клуб РПЛ, пишет «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Контракт россиянина с «Зенитом» действует до июня этого года.
В этом сезоне 33-летний нападающий забил 13 голов и отдал 7 передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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