Винисиус и Камавинга остались в США после вылета «Реала» с КЧМ. Мбаппе, Родриго и Милитао также не вернулись в Мадрид, отправившись в отпуск

Несколько игроков «Реала» не вернулись в Испанию после вылета с КЧМ.

В среду «Мадрид » проиграл «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Затем «сливочные» отправились в Мадрид из Нью-Йорка.

Однако, как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга остались в США.

Кроме того, Килиан Мбаппе , Родриго и Эдер Милитао также не вернулись с командой и отправились в отпуск.

Боссы «Реала» намерены обсудить с игроками их устремления и недостаточную работу в команде. Винисиус и Мбаппе вызывают опасения, Родриго решено продать (Marca)