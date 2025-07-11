Винисиус и Камавинга остались в США после вылета «Реала» с КЧМ. Мбаппе, Родриго и Милитао также не вернулись в Мадрид, отправившись в отпуск
Несколько игроков «Реала» не вернулись в Испанию после вылета с КЧМ.
В среду «Мадрид» проиграл «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.
Затем «сливочные» отправились в Мадрид из Нью-Йорка.
Однако, как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга остались в США.
Кроме того, Килиан Мбаппе, Родриго и Эдер Милитао также не вернулись с командой и отправились в отпуск.
Боссы «Реала» намерены обсудить с игроками их устремления и недостаточную работу в команде. Винисиус и Мбаппе вызывают опасения, Родриго решено продать (Marca)
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Мигеля Анхеля Диаса
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