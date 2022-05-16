«Айлендерс» назначили Ламберта главным тренером. Он был ассистентом Троца

назначили Лэйна Ламберта главным тренером команды.

«Я работал с Лэйном последние четыре года, в том числе проводил с ним время наедине, когда он исполнял обязанности главного тренера в прошлом сезоне.

На мой взгляд, он подходящий человек для этой должности», – сказал генеральный менеджер клуба .

57-летний Ламберт 4 последних сезона работал ассистентом , уволенного с поста главного тренера неделю назад. До этого он 4 сезона был ассистентом у Троца в «Вашингтоне».