«Арсенал» обшпорился по полной». Линекер о поражении «канониров» от «Ньюкасла»

иронично отреагировал на поражение «Арсенала» от (0:2).

«Арсенал» обшпорился по полной», – написал бывший футболист сборной Англии, отсылая к прозвищу «Тоттенхэма» – «шпоры».

После этого поражения команда Микеля Артеты осталась на пятом месте в таблице с 66 очками. «Арсенал» на 2 балла отстает от «Тоттенхэма», занимающего четвертое, лигочемпионское, место с 68 очками.

«Арсенал» не попадет в ЛЧ при победе «Тоттенхэма» над «Норвичем». При ничьей «шпор» команде Артеты надо выиграть с разницей в 16 мячей у «Эвертона»

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