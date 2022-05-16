Буффон о «Золотом мяче»: «Самая большая несправедливость – Иньеста. Он был так же силен, как Месси, Роналду, Марадона»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон огорчен отсутствием «Золотого мяча» у Андреса Иньесты.
«Для меня самая большая несправедливость, связанная с «Золотым мячом», – это его отсутствие у Иньесты. Андрес был так же силен, как Марадона, Месси или Роналду», – сказал Буффон France Football.
В 2010 году Иньеста стал в голосовании вторым, уступив лишь партнеру по «Барселоне» Лионелю Месси, а в 2012-м году – третьим.
Со статистикой выступлений 38-летнего испанца, сейчас играющего за «Виссел Кобе», можно ознакомиться здесь.
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