Буффон о «Золотом мяче»: «Самая большая несправедливость – Иньеста. Он был так же силен, как Месси, Роналду, Марадона»

Теги ПСЖ Парма Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Виссел Кобе Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси серия А Италия Диего Марадона Золотой мяч Футбол

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон огорчен отсутствием «Золотого мяча» у Андреса Иньесты.

«Для меня самая большая несправедливость, связанная с «Золотым мячом», – это его отсутствие у Иньесты. Андрес был так же силен, как Марадона, Месси или Роналду», – сказал Буффон France Football.

В 2010 году Иньеста стал в голосовании вторым, уступив лишь партнеру по «Барселоне» Лионелю Месси, а в 2012-м году – третьим.

Со статистикой выступлений 38-летнего испанца, сейчас играющего за «Виссел Кобе», можно ознакомиться здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные