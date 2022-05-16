Генпродюсер «Матч ТВ» извинился перед Дзюбой и «Зенитом» за ошибку в эфире: «Провели внутреннее расследование и сделали оргвыводы»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» извинился за ошибку в эфире про Артема Дзюбу

В эфир передачи «Есть тема!» вывели постороннего человека, представив его форвардом «Зенита»

«Хочу принести извинения Артему, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.

Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», – написал Александр Тащин в своем телеграм-канале. 

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