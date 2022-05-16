Генпродюсер «Матч ТВ» извинился перед Дзюбой и «Зенитом» за ошибку в эфире: «Провели внутреннее расследование и сделали оргвыводы»

Генеральный продюсер извинился за ошибку в эфире про .

В эфир передачи «Есть тема!» вывели постороннего человека, представив его форвардом .

«Хочу принести извинения Артему, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.

Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», – написал в своем телеграм-канале.

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