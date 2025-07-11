Защитница «Челси» Бронз об аутизме и СДВГ: «Главная причина моего успеха в футболе. Это суперспособность и лучшее, что могло со мной случиться. Мой мозг работает на 10 шагов вперед»

Футболистка Люси Бронз рассказала, как аутизм и СДВГ помогли ей в карьере.

«У меня никогда не было проблем со школой и так далее. Но, думаю, когда началось мое взросление в футболе, я чувствовала, что меня часто не понимали. Возможно, ко мне относились немного иначе, или я не совсем соответствовала нормам поведения, но я была очень конкурентоспособной и сосредоточенной.

Из-за чрезмерной сосредоточенности на футболе у меня сформировалась другая личность, и мне говорили: «Ты высокомерная или думаешь, что знаешь лучше». Но мой мозг работает на 10 шагов вперед уже где-то с 15 лет. Поэтому тогда мне было немного тяжело, а потом, когда я стала старше и успешнее, люди просто думали, что я просто очень мотивированная и целеустремленная.

Я дала интервью Алекс Скотт. Я просто хотела поговорить об этом, поделиться этой историей, потому что, мне кажется, она сильно отличается от того, что люди, возможно, представляют. Это воспринимается как нечто, что может помешать тебе, хотя на самом деле аутизм* и СДВГ* стали главной причиной моего успеха в футболе. Из-за них у меня появился гиперфокус и дополнительная энергия, которой нет у других. Как я и говорила, это моя суперспособность, и я знаю, что так не у всех, но для меня это было лучшее, что могло со мной случиться.

А потом, когда я рассказала об этом, первые пару недель я не могла поверить, какое влияние это оказало. Столько людей подходили ко мне, чтобы поговорить о том интервью», – рассказала защитница «Челси» и сборной Англии в интервью Women’s Health.

*Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

*Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – расстройство поведения и психического развития, которое проявляется в трудностях с концентрацией, повышенной двигательной активности, возбудимости, импульсивности.