Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп

Правление Союза биатлонистов России утвердило составы групп мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев.

Группа Сергея Башкирова: Антон Бабиков, Александр Логинов, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин, Максим Цветков.

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили.

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