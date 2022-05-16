Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп

Теги сборная России Юрий Каминский Сергей Башкиров Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Михаил Первушин Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Артем Истомин Михаил Бурундуков Александр Корнев Биатлон

Правление Союза биатлонистов России утвердило составы групп мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. 

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев.

Группа Сергея Башкирова: Антон Бабиков, Александр Логинов, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин, Максим Цветков. 

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили. 

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