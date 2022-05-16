Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче». Он считает чемпионат Сербии слабым (Metaratings.ru)

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Артем Дзюба может перейти в «Фенербахче».

Как пишет Metaratings.ru, «Фенербахче» включился в борьбу за форварда и предложил ему контракт. Дзюба также может остаться в «Зените» со значительным снижением зарплаты, либо перейти в «Црвену Звезду».

Однако Дзюба считает слабым уровень чемпионата Сербии и склоняется к варианту с «Фенербахче».

Контракт россиянина с «Зенитом» действует до июня этого года.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 13 голов и отдал 7 передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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